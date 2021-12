Google Maps revela forma de pênis em igreja nos EUA

Vista do chão, a recém-construída Igreja da Ciência Cristã, na cidade de Dixon, Illinois, nos EUA, parece um tempo comum. Mas do alto, com o satélite do Google Maps, tem a forma de um pênis. A descoberta provocou uma corrida ao serviço de mapas da gigante da pesquisa na internet nos Estados Unidos.

A forma da genitália masculina fez o site Dlisted eleger a igreja como a "Hot Slut of the Day!" (ao pé da letra, vagabunda quente do dia!). O sucesso também chegou a outros sites, como o TheFrisky.com.

A igreja tem até um slogan que parece caber na imagem vista de cima: "Erguendo-se." A cidade é famosa nos EUA também por um de seus filhos ilustres, Ronald Reagan, e ter sido palco de um dos maiores desvios de dinheiro público nos EUA.

