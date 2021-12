O Google apresentou, neste domingo, 9, um vídeo em homenagem ao 25 aniversário da derrubada do Muro de Berlim. Em um doodle, além de trechos de filmagens históricas, os desenvolvedores do buscador da internet mostram imagens de pedaços do muro expostos em várias partes do mundo.

Os doodles consistem em mudanças no visual do logotipo do Google para celebrar feriados, aniversários e as vidas de cientistas e artistas famosos.

Agência Brasil Google homenageia os 25 anos da queda do Muro de Berlim

No vídeo, inspirado em arquivos da biblioteca pública de Moutain Vien, na Califórnia, Estados Unidos, a empresa também exibe imagens marcantes de pessoas escalando e ajudando a destruir o muro em 9 de novembro de 1989.

Erguido em meio à guerra fria, no ano 1961, para separar a Berlim Oriental (comunista) da Berlim Ocidental (capitalista), o muro também simbolizava a divisão do mundo àquela época em dois blocos: a República Federal da Alemanha (RFA), ligada aos países capitalistas liderados pelos Estados Unidos, e a República Democrática da Alemanha (RDA), vinculada ao extinto regime soviético.

Ao todo, o muro tinha cerca de 120 quilômetros de extensão, mais de 300 torres de observação e redes metálicas eletrificadas e com alarme.

adblock ativo