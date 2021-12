Google Earth "dedura" plantação de maconha nos EUA

A polícia americana utilizou imagens do Google Earth para identificar plantação ilegal de maconha cultivada por fazendeiro. A descoberta aconteceu no estado do Oregon e foi confirmada por uma aeronave policial.

A imagem do satélite do Google Earth era de junho. O fazendeiro Curtis Croft, que tinha autorização para cultivar marijuana para fins medicinais, foi acusado de plantar a´rea três vezes maior que o permitido.

Croft havia se registrado para plantar maconha destinada a cinco pessoas, em um total de 30 plantas, mas as imagens do Google mostraram que ele tinha mais de 90, depois confirmadas no chão por policiais.

O fazendeiro foi autuado por posse de drogas e depois liberado. Não foi a primeira vez que o Google Earth foi usado contra as drogas. Em 2009, na Suíça, a polícia descobriu nas imagens uma plantação de maconha escondida por outra de milho.

adblock ativo