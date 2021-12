Girafa se despede de tratador com câncer terminal

Uma girafa foi fotografada se despedindo de um tratador que está com câncer terminal na Holanda. De acordo com o jornal Mail On line, o homem, identificado apenas como Mario, passou a maior parte da vida limpando o cerco da girafa. Ele teria pedido que sua maca fosse levada até o zoológico para ele se despedir do animal.

O desejo foi atendido pelo Fundação Ambulance Wish, organiza que atende as últimas vontades de pacientes em estado terminal. Após ser colocado no cerco das girafas, os animais se aproximaram dele e um dos bichos chegou a encostar o focinho no tratador, aparentando um beijo.

Mario, que é deficiente mental, também se despediu dos colegas do zoológico.

adblock ativo