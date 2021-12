Ginecologista esquece celular dentro da barriga de paciente

Um médico é acusado de ter esquecido um celular dentro da barriga de uma paciente após uma cesariana. O caso aconteceu no hospital privado de Amã, no Jordânia. De acordo com jornal "Gulf News", Hanan Mahmoud Abdul Karim, 36, deu à luz bebê no último dia 24 de abril.

A mãe da paciente Majeda Abdul Hamid disse que percebeu uma vibração na barriga da filha quando ela já estava em casa. "Minha filha sofreu graves dores e não conseguia se mover. Eu a trouxe de volta para o hospital, onde nada foi feito por ela", contou.

A mulher foi internada em um hospital público, onde um exame de raio-X revelou o objeto na barriga dela. Durante a cirurgia, o telefone foi encontrado.

O caso repercutiu no país. O Ministério da Saúde da Jordânia disse que acredita que o caso não é verdadeiro, mas vai investigar.

