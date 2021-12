Gerente da Pizza Hut é flagrado urinando na pia; assista

Autoridades de saúde fecharam temporariamente uma filial da Pizza Hut na West Virginia após um gerente ter sido gravado em vídeo de vigilância urinando em uma pia.

Segundo a imprensa local, o departamento de saúde do condado de Mingo havia pedido a pizza em Kermit, cerca de 85 km ao sudoeste de Charleston, pouco antes de a loja fechar.

A direção geral da Pizza Hut divulgou um comunicado dizendo que estava "envergonhado" com as ações do gerente. Na nota, a empresa diz que tem "tolerância zero" para as violações de seus padrões operacionais. O funcionário foi demitido, mas seu nome não foi divulgado.

Da Redação

