Gêmeas unidas pelas cabeças são separadas com sucesso em Israel

Duas irmãs siamesas que nasceram unidas pelas cabeças foram separadas em cirurgia rara realizada em Israel. O procedimento foi feito na última semana e concluído com sucesso. As irmãs, com apenas um ano de idade, podem se ver de frente.

A cirurgia foi feita pela equipe do Soroka Medical Center, e exigiu preparação de vários meses. O procedimento só foi realizado cerca de 20 vezes no mundo inteiro, sendo que uma delas foi a cirurgia que separou as gêmeas Lis e Mel no Distrito Federal.

A equipe de saúde de cerca de 50 pessoas vinha introduzindo expansores de pele e tecido nas cabeças das meninas há meses para alongar a região e permitir espaço suficiente para que os cirurgiões fizesse o procedimento. Tudo foi planejado com modelos 3D e com o uso de tecnologia de realidade aumentada.

Mickey Gideon, diretor de neurocirurgia pediátrica do hospital disse, em nota, que o sucesso da operação reforça o “senso de missão que nos fez médicos”. A recuperação das gêmeas ainda deve demorar algumas semanas e os próximos dias serão críticos para a saúde das bebês.

