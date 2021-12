Gêmeas estilosas de 4 anos fazem sucesso nas redes sociais

As gêmeas Megan e Morgan, 4 anos, da Filadélfia, nos Estados Unidos, fazem sucesso nas redes sociais com looks estilosos. As crianças sonham em ser modelo e postam fotos no Instagram, onde contam com mais de 45 mil seguidores.

A mãe das meninas, Stephanie Boyd, disse que as filhas gostam de moda e de se vestir iguais. Stephanie contou que as gêmeas montam sozinhas seus visuais.

Diante do sonho das filhas, Stephanie criou uma página para arrecadar dinheiro para colocar as garotas em uma agência.

