Gêmeas dão a luz em parto normal no mesmo dia

Duas irmãs gêmeas tiveram os filhos no mesmo dia. O curioso é que o parto foi normal e não programado. Heather Richardson e Sarah Fidler sempre levaram uma vida muito parecida, o que é comum entre gêmeos. Elas cursaram a mesma faculdade, trabalham no mesmo lugar e com o mesmo cargo, mas a maior coincidência da vida delas aconteceu após ficarem grávidas.

Aliás, as duas descobriram no mesmo dia que seriam mães. Mas a expectativa era que as crianças nascessem em dias diferentes. Até que Heather entrou em trabalho de parto e deu a luz Emilie Frances durante a madrugada no hospital Victoria Infrimary, em Newcastle, na Inglaterra. Horas depois, Sarah começou a sentir contrações, que evoluiram e ela deu a luz um menino às 14h55 do mesmo dia.

De acordo com as mulheres, as crianças se parecem.

