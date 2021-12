Garoto salva filhote de veado que caiu em rio de Bangladesh

Uma cena protagonizada por um adolescente e um filhote de veado na cidade de Noakhali, em Bangladesh, comoveu a todos que testemunharam o fato.

O animal caiu em um rio da região e, como não conseguia nadar, foi levado pela correnteza. Foi então que o adolescente, chamado Belal, se arriscou em pular na água para salvar o filhote de afogamento.

O garoto chegou a ficar completamente submerso, mas segurando o animal para fora da água.

Quando os dois chegaram à margem do rio, foram aplaudidos pelas pessoas que viam a cena.

Um casal de veados adultos foi visto do outro lado do rio, após o resgate do filhote.

adblock ativo