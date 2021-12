Garoto morto em explosão aguardava o pai concluir a maratona

Uma das três pessoas mortas nas explosões que aconteceram durante a Maratona de Boston nesta segunda-feira, 15, o garoto Martin Richard, de 8 anos, estava na linha de chegada da competição, onde aguradava o pai, Bill Richard, concluir a prova.

O garoto estava ao lado da mãe, da irmã e de um irmão, de acordo com revelações feitas por amigos da família ao jornal Boston Globe. Quando o pai chegou ao final da prova, Martin correu em direção a ele e o abraçou. Os dois retornaram ao local de origem no momento da explosão, que atingiu o garoto, sua mãe e sua irmã, de 6 anos. As duas estão hospitalizadas em estado grave.

No total, 170 pessoas ficaram feridas com as explosões. A irmã de Martin teve a perna amputada por causa dos ferimentos causados pelos estilhaços da bomba e a mãe passou por uma cirurgia após sofrer traumatismo craniano. Ainda não há informações sobre o estado de saúde de Bill.

Nesta terça-feira, 16, os vizinhos e amigos depositaram flores em frente à casa da família, que permanece sob vigilância de um policial.

