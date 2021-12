Garoto desaparece no Japão, após pais o abandonarem na floresta de castigo

Um menino de 7 anos está desaparecido em uma floresta no norte do Japão, após os pais forçarem o garoto a sair do carro da família, como punição por mau comportamento. Cerca de 150 agentes de equipes de resgate realizavam buscas nesta segunda-feira em uma floresta de Hokkaido, a ilha mais ao norte das quatro principais do país. O garoto, identificado como Yamato Tanooka, está desaparecido desde a tarde de sábado.

A polícia de Hokkaido afirmou que os pais inicialmente disseram que o filho havia desaparecido enquanto recolhia vegetais selvagens, mas posteriormente admitiram que forçaram-no a deixar o carro como castigo. A polícia disse que o pai voltou ao local minutos depois, mas o menino havia sumido.

Os pais disseram à polícia que estavam punindo o menino por lançar pedras contra pessoas e carros enquanto brincava em um rio mais cedo naquele dia, segundo a imprensa japonesa. "Eu me arrependo do que fiz com meu filho", disse o pai em entrevista a emissoras japonesas de televisão. Ele disse que inicialmente não disse a verdade à polícia porque achou embaraçoso pedir uma busca intensiva pelo que havia acontecido como resultado de um castigo.

A agência Kyodo disse que a polícia avalia se os pais devem ser acusados de abandono de menor. Fonte: Associated Press.

adblock ativo