Garoto de 6 anos escapa ileso de atropelamento; veja vídeo

Na China, um menino de 6 anos escapou ileso de um atropelamento na província de Shandong. De acordo com informações da polícia local, o garoto ficou entre as rodas de um veículo com chassis alto.

O acidente foi filmado e, nas imagens, é possível ver que o motorista não freou o veículo para evitar o atropelamento. O condutor também não parou para prestar socorro à vítima.

Na polícia, após ver o vídeo, o avô do garoto afirmou que chorou e agradeceu pelo neto ter saído do acidente ileso.

