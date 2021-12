Garota é chamada de gorda em rede social e namorado a defende

Após compartilhar fotos do baile de formatura da escola ao lado do namorado, a adolescente norte-americana Madison foi vítima de um comentário preconceituoso. O ato ocorreu quando uma desconhecida comentou no perfil da estudante no Twitter, chamando-a de "gorda".

"Wow, ele te ama mesmo você sendo gorda!", escreveu a internauta identificada como @BeSafeThough. Instantes após a ofensa, Madison prontamente rebateu a usuária: "Não vejo motivo para as pessoas serem rudes com alguém que nem conhecem".

A resposta de Madson teve mais de 14 mil curtidas e mais de seis mil compartilhamentos. Porém, o que mais chamou a atenção dos internautas foi o namorado de Madison, Tre Booker, que decidiu entrar na história. "Você não é gorda, baby! Deus fez você só pra mim. Você é perfeita!", escreveu.

Tre Brooker foi bastante elogiado pela postura e a resposta dele teve mais de 30 mil compartilhamentos e 60 mil curtidas.

Após polêmica, Madison contou em seu perfil que torce para que as pessoas pensem duas vezes antes de decidirem criticar os outros. "Quero apenas que percebam o poder por trás de suas palavras. Você não pode sentar-se atrás de uma tela de computador e dizer qualquer coisa que quiser, afetando a vida de outras pessoas", disse.

Don't see how people can be rude to people they don't even know pic.twitter.com/wx7cu7OGgp — madison (@madisonfaithhh_) 30 de abril de 2017

