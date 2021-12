Garota de 3 anos salva a mãe ao ligar para a emergência

Na Inglaterra, ocorreu um reencontro emocionante esta semana: o da menina Emma com a equipe que atendeu a mãe dela em novembro. Emma, salvou a vida da mãe grávida, que ficou inconsciente depois de cair da escada de casa.



A mãe Catherine estava sozinha com a menina quando caiu da escada e bateu com a barriga e a cabeça no chão, ficando inconsciente. Emma, que assistiu ao acidente, se apressou para correr ao telefone e discar 999 (número do serviço de urgência no Reino Unido).



Na chamada, que durou oito minutos, a menina explicou de forma clara e aparentemente tranquila, que a mãe "tinha um bebê na barriga" e que estava tentando tomar conta dele, mas que ela insistia em adormecer.



A chamada foi divulgada pela emissora BBC, que contou ainda que o impacto da queda fez com que Catherine entrasse em trabalho de parto mais cedo. Ela conseguiu levar a gestação por mais sete semanas - até o nascimento de George, um bebê saudável.



"Não me lembro muito bem o que aconteceu, mas de qualquer forma, Emma foi absolutamente fantástica e agiu com muita perspicácia e calma", disse a mãe.

