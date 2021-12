Furacão Ida mata ao menos 11 pessoas na Costa Leste dos EUA

Pelo menos 11 pessoas morreram em decorrência das enchentes que atingiram a Costa Leste dos Estados Unidos durante a passagem do furacão Ida, disseram autoridades nesta quinta-feira, 2.

Os efeitos do furacão desencadearam inundações mortais em velocidade recorde em Nova York, na Filadélfia e em outras partes do leste dos Estados Unidos como consequência das tempestades sem precedentes na noite de quarta-feira, 1, com as águas invadindo casas e veículos.

Carros ainda estão abandonados nas ruas de cidades do Nordeste do país depois que os motoristas fugiram de estradas que se transformaram em rios. O sul de Nova Jersey também se recupera de um tornado que destruiu casas.

Na área da Filadélfia, o Rio Schuylkill estava quase 2 metros acima do estágio de “grande inundação” na manhã desta quinta, afetando as ruas da cidade, atrasando serviços ferroviários e de ônibus da cidade, fechando prédios e levando os líderes a incentivarem as pessoas a trabalharem em casa.

