Furacão Harvey deixa dois mortos e Trump elogia equipes pelo Twitter

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou o trabalho das equipes de resgate e das agências de governo em torno das consequências do furacão Harvey, que atinge o Texas. Em postagens em seu perfil oficial no Twitter, ele disse ainda que visitará o estado assim que a viagem puder ser feita com segurança. Até o momento, autoridades norte-americanas informam que duas pessoas morreram e 14 estão feridas.

"Ótima coordenação entre as agências de todos os níveis do governo. As chuvas continuam e as inundações estão sendo tratadas. Milhares resgatados", disse. Trump mencionou ainda, pelo Twitter, que muitas pessoas consideram Harvey o pior furacão/tempestade já visto.

Ele disse que visitará o Texas assim que a viagem puder ser feita sem causar perturbações. "O foco deve ser a vida e segurança", postou na rede social. Trump mencionou ainda que visitará o Estado do Missouri.

O furacão Harvey é da categoria 4 e chegou aos Estados Unidos na noite de sexta-feira, sendo considerado por especialistas como o mais feroz em uma década. No sábado, enfraqueceu para uma tempestade tropical. O último furacão da categoria 4 a atingir os Estados Unidos foi o Charley, em agosto de 2004, na Flórida.

Até o momento, autoridades norte-americanas informam que duas pessoas morreram e 14 estão feridas. O furacão Harvey trouxe fortes tempestades para a região entre as cidades de Corpus Christi e Houston, causando inundações e deixando pessoas desabrigadas. O município mais atingido foi Rockport.

A guarda costeira informa que recebeu mais de 300 pedidos de resgate na região de Houston, tendo à disposição cinco helicópteros. A orientação é que as pessoas sigam para os telhados e usem lençóis e toalhas para acenar às equipes de resgate.

