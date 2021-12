Furacão Dorian aproxima-se da costa da Florida e da Carolina do Sul

O furacão Dorian deve atingir nesta segunda-feira, 2, a costa este dos Estados Unidos. A tempestade atingiu neste domingo, 1º, a categoria cinco, o nível máximo da escala. As previsões apontam que o fenômeno deve afetar com intensidade os estados da Florida, da Georgia e da Carolina do Sul. Nas Bahamas, uma morte já foi registrada: um menino de oito anos morreu afogado no arquipélago Ábaco (um conjunto de ilhas das Bahamas).

Os Estados Unidos já emitiram um alerta para a costa Leste, prevenindo as populações para aquela que é a mais forte tempestade no Atlântico desde 1935.

Domingo, o furacão atingiu as Bahamas com ventos que ultrapassaram os 300 quilômetros por hora, arrancando telhados, virando automóveis e derrubando postes de eletricidade. Nas últimas horas, houve várias inundações nas Ilhas Ábaco.

A irmã de um menino que morreu afogado também está desaparecida.

