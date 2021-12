Funeral de Paco De Lucia reúne centenas na Espanha

Centenas de pessoas se reuniram, embaixo de chuva, para se despedir do violinista Paco de Lucia. O funeral do músico acontece em sua cidade natal, Algeciras, no coração da música flamenca, no extremo sul da Espanha.

O corpo de De Lucia chegou a Madri na madrugada deste sábado. Ele morreu na quarta-feira quando caminhava por uma praia de Cancún, no México, de ataque cardíaco.

A Espanha iniciou o luto oficial por um de seus mais talentosos artistas musicas nessa sexta-feira (28), no auditório do Centro de Música Nacional de Madri, onde a realeza se misturava aos fãs do músico para um último adeus e para oferecer condolências a sua família.

O corpo de De Lucia foi saudado por centenas de pessoas durante toda a noite na Câmara Municipal de Algeciras e o seu enterro acontece na tarde deste sábado. Fonte: Associated Press.

