Fundador da Amazon compra o Washington Post

A direção da Washington Post Company anunciou nesta segunda-feira, 5, a venda do seu principal jornal para Jeff Bezos, fundador e diretor executivo da Amazon. O negócio ficou na casa dos US$ 250 milhões e encerra ciclo de quatro gerações da família Graham à frente do diário americano.

Bezos é um dos pioneiros do mercado de e-books e assume pela primeira vez o comando de um tradicional veículo de comunicação. "Todos os membros da minha família tiveram a primeira sensação inicial - de choque - até mesmo em pensar sobre a venda", disse Donald Graham, diretor executivo do "Post".

O negócio não inclui a Amazon e Bezos vai assumir sozinho o "Post" e outras publicações. A Washington Post Company vai continuar como uma empresa de capital aberto, mas terá que mudar de nome.

O "Post" já foi uma das referências do jornalismo mundial, principalmente depois do caso Watergate, que levou à renúncia do presidente Richard Nixon, em 1974. Neste ano, o jornal foi responsável, junto com o britânico "The Guardian", pela divulgação do escândalo de espionagem pelas agências de espionagem dos EUA.

Fundado em 1877, o grupo vem sofrendo com quedas na circulação e na receita de publicidade, acompanhando tendência do mercado amercano atual. Os jornais da companhia sofreram perda de 44% nas receitas operacionais nos últimos seis anos.

A internet reduziu a audiência e dividiu o bolo do mercado publicitário, além de ter praticamente extinto os anúncios classificados. Para tentar reverter as perdas, o "Post" anunciou em junho deste ano a implantação da cobrança pelo acesso ao site, o chamado "paywall".

