Funcionários de fábrica tomam banho em tanque de leite

Funcionários de uma fábrica de queijo postaram na internet um vídeo em que aparecem nus tomando banho em um tanque de leite. O líquido é usado na produção da empresa. As imagens foram feitas durante uma festa de Ano Novo na fábrica de Omsk, na Sibéria. Na legenda do vídeo, eles ainda brincaram: "Sim, nosso trabalho é muito chato". A empresa está investigando se as fotos realmente foram tiradas nas instalações da fábrica, que é um centro de processamento de alimentos líder na Rússia.

adblock ativo