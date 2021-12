Funcionária de café pede demissão e é agredida por gerente

Uma funcionária da cafeteria Panera Bread, localizada em Manhattan, na cidade de Nova Iorque, nos EUA, foi agredida pelo gerente do estabelecimento, após pedir demissão. Um cliente que flagrou a ação registrou o acontecimento em vídeo.

De acordo com o jornal 'Metro UK', uma fonte revelou que o homem estava discutindo com a mulher até ela correr para uma das entradas do local. Durante o bate-boca, a mulher deu um soco no braço do homem. Ele reagiu e desferiu um forte golpe nela, que chegou a cair.

"Você pode dizer 'ah, mas ela bateu nele primeiro'. O que as imagens não mostram é que ele estava descontrolado e estava empurrando a mulher antes de tudo isso. Ela estava sangrando e tinha cortes em suas mãos. A polícia foi chamada ao local, mas não se sabe se ele foi preso", disse a testemunha.

A assessoria da cafeteria informou, por meio de nota, que a empresa segue "uma política de tolerância zero para a violência". O comunicado ainda relata que a empresa está "trabalhando em conjunto com as autoridades para investigar".

Um porta-voz do café afirmou que "os funcionários envolvidos na confusão já não trabalham mais para a Panera".

