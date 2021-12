Fumaça virtual vai anunciar escolha de novo papa

A escolha do novo papa será anunciada através de uma fumaça virtual no app "The Pope App". Os seguidores do aplicativo, lançado em janeiro, poderão acompanhar ao vivo a fumaça branca saindo da chaminé da Capela Sistina, que anuncia a escolha do novo líder católicos.

Apesar da iniciativa nas redes digitais, o Vaticano proibiu o uso do Twitter durante o conclave de escolha do sucessor de Bento XVI, de acordo com a revista Exame.

Atualmente, dos 117 cardeais com direito a voto, nove tem conta na rede social. O próprio papa mantém uma conta desde dezembro do ano passado.

Os cardeais que aderiram as mídias sociais são os italianos Gianfranco Ravasi (@CardRavasi, 36 mil seguidores) e Angelo Scola (@angeloscola, 17 mil); Lluís Martínez Sistach, de Barcelona (@sistachcardenal, 2.400); e Timothy Dolan, dos EUA (@CardinalDolan, o mais seguido, com 81 mil);Roger Mahony (@Cardinalmahony, 371); Séan Patrick O´Malley (Boston, @CardinalSean, 9 mil); Odilo Scherer (São Paulo, @DomOdiloScherer, 23 mil); Rubén Salazar Gómez, de Bogotá (@cardenalrubem, 3.000) e Wilfrid Naper (África do Sul, 3.200).

