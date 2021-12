Fumaça preta sai da chaminé da Capela Sistina nesta quarta

Uma fumaça preta foi liberada da chaminé da Capela Sistina, no Vaticano, por volta de 7h40 desta quarta-feira, 13. A fumaça é liberada a cada duas votações e é um sinal de que o novo papa ainda não foi escolhido. Este é o segundo dia de conclave, do qual participam 115 cardeais aptos a votar, ou seja, com menos de 80 anos.

Para ser eleito, o novo papa deve possuir dois terços do número total de votos, ou 77 votos. As votações ao longo do dia ocorrerão da mesma forma: secretas, em papel, com os cardeais disfarçando a letra. A cada votação, as cédulas são checadas por três escrutinadores e revisadas pela mesma quantidade de cardeais. Ao final, as cédulas, depositadas em urnas de bronze, são retiradas e levadas para o forno - no qual são queimadas.

Para a obtenção da cor branca ou escura da fumaça, vista na Praça de São Pedro, símbolo da decisão dos cardeais, é adicionada à queima das cédulas de papel um produto químico. A fumaça pode ser vista, da chaminé da capela, por cinco minutos.

Fonte: Agência Brasil

