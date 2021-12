Francisco diz que a Igreja "é feminina" em mensagem a jovens

O papa Francisco disse aos jovens argentinos participantes da Páscoa da Juventude em Buenos Aires (Argentina) que a Igreja "é feminina, é como Maria", em mensagem de vídeo que o Vaticano tornou pública nesta segunda-feira, 28, através de seu escritório de imprensa.



A afirmação foi feita pelo pontífice ao se referir em particular às mulheres presentes no Planetário de Buenos Aires, onde os jovens chegados de distintas arquidiocese da Argentina para realizar a denominada Páscoa da Juventude puderam ver a mensagem de seu compatriota no dia 26.



"A mulher tem uma capacidade para dar vida e para dar ternura que nós, os homens, não temos. Vocês são mulheres da Igreja. De Igreja, do Igreja? Não, não é "o" Igreja, é a Igreja. A Igreja é feminina, é como Maria", argumentou Francisco.



O papa acrescentou que o papel das mulheres é o de "ser Igreja, conformar Igreja, estar junto a Jesus, dar ternura, acompanhar e deixar crescer".



A vídeomensagem do pontífice, emitida para o grupo de jovens no dia anterior às canonizações dos papas João Paulo II e João XXIII em Roma (Itália), foi gravada a pedido do arcebispo de Buenos Aires, Mario Aurelio Poli, segundo confirmou o próprio Francisco durante seu discurso.



Antes de suas considerações sobre as mulheres, o papa argentino falou sobre os jovens que cercaram Jesus de Nazaré e que estão presentes no Evangelho.



"Pensei nos jovens Apóstolos, pensei no jovem rico, pensei no jovem que foi buscar uma nova vida com a herança de seu pai. Os apóstolos eram jovens - uns não tanto, outros sim. João era um rapazinho. E ficaram comovidos por Jesus, entusiasmados, com esse estupor que produz quando alguém se encontra com ele", disse.



Francisco falou de cada um desses exemplos, em um tom descontraído e recheado com expressões argentinas.



Sobre o jovem e a herança disse: "Todos esses anos foram anos de farra. Gastou o dinheiro em jogo, em vícios, passou bem. O dinheiro foi gasto, se acabou. E de yapa (de presente) veio uma crise econômica: teve que buscar trabalho, não havia trabalho, e acabou conseguindo como tratador de chanchos (porcos)".



"Mas Deus é muito bom. O fez raciocinar. O jovem pensou: levantarei-me, irei a meu pai e direi minha verdade. E voltou. A grande surpresa foi que o pai estava esperando por ele havia anos. O pai o abraçou e o recebeu com festa. E esse grande pecador se encontrou com algo em que nunca havia pensado: o abraço da misericórdia", completou Bergoglio.



O papa terminou sua mensagem instando aos jovens a não ter medo, a olhar para Jesus, para Maria e a ir para frente.



"Pai, que sou pecador, sou pecadora! Ele (Deus) te perdoa. Você irá adiante. Que Jesus os abençoe e Nossa Senhora cuide de vocês, e não se esqueçam de rezar por mim", concluiu.

