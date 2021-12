França registra vários ataques a locais de culto muçulmano

Vários ataques contra locais de culto muçulmano foram registrados em diferentes cidades da França desde a noite desta quarta-feira, 7, após o atentado cometido contra a revista Charlie Hebdo em Paris, informaram fontes judiciais.



Em Le Mans (centro), ao menos um tiro foi disparado e três granadas de exercício foram lançadas às 23h30 GMT (21h30 de Brasília) de quarta-feira contra uma mesquita no leste da cidade.



Em Port-la-Nouvelle (sul) foram feitos dois disparos contra uma sala de orações muçulmana durante a noite, uma hora após o fim da oração, indicou à AFP o Ministério Público da cidade de Narbona.



"Evidentemente trata-se de alguém que considerou conveniente se vingar de algo ou alguém", declarou o procurador David Charmatz, interrogado sobre um possível vínculo com o atentado à revista Charlie Hebdo, que deixou 12 mortos.



Por outro lado, uma explosão de origem criminosa foi registrada nesta quinta-feira em Villefranche-sur-Saône (leste) por volta das 07h00 GMT (05h00 de Brasília) em frente a um restaurante de kebabs próximo a uma mesquita.



"A princípio está vinculado com a situação dramática" vivida no país após o atentado contra a Charlie Hebdo, considerou o prefeito da cidade, Bernard Perrut, que pediu a todos "coesão, unidade e respeito".

