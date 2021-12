França registra primeira morte por coronavírus

A França anunciou a primeira morte de um francês em função do novo coronavírus, na madrugada desta quarta-feira, 26, em Paris.

De acordo com o Ministério da Saúde, a vítima é um homem de 60 anos, que foi submetido com urgência aos exames, na terça-feira, 25, no hospital Pitié-Salpêtrière, em estado gravíssimo e morreu durante a noite.

O anúncio foi feito pelo vice-ministro da Saúde, Jérome Salomon. Antes do idoso francês, um turista chinês, de 80 anos, já tinha morrido no território da França.

