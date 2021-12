França nega mortes em mercado; cinco são mantidos reféns

O Ministério do Interior francês negou reportagens publicadas na mídia francesa afirmando que duas pessoas teriam morrido em um tiroteio no leste de Paris, nesta sexta-feira, 9, depois que um homem armado invadiu um supermercado kosher, especializado em alimentos para a comunidade judaica, localizado em uma área conhecida como Porte de Vincennes.

Segundo a imprensa francesa, cinco pessoas são feitas reféns e uma pessoa está gravemente ferida.

Durante tentativa de negociar a liberação das vítimas, o criminoso teria falado com os policiais que cercam o local: "Vocês sabem muito bem quem eu sou".

A polícia já trabalha com a suspeita do criminoso ser Amedy Coulibaly, de 32 anos, o mesmo atirador que nesta quinta assassinou uma policial em Montrouge, subúrbio ao sul de Paris.

Ainda nesta sexta, Coulibaly, e a francesa Hayat Boumeddiene, de 26 anos, tiveram as fotos divulgadas com a informação que estavam sendo procurados pela polícia.

Um helicóptero sobrevoa a região enquanto a polícia cerca a área, pedindo que as pessoas fiquem em casa. O ministro do Interior francês, Bernard Cazeneuve, informou que está se dirigindo ao local do incidente.

Ligação entre casos

Os investigadores franceses estão seguros de que o assassino da policial no tiroteio no sul de Paris e os dois irmãos Cherif e Said Kouachi, acusados da chacina na revista "Charlie Hebdo", que matou 12 pessoas na quarta-feira, fazem parte do mesmo grupo jihadista.



"Fatos recentes permitiram que a investigação avançasse para estabelecer uma conexão", indicou a fonte policial à AFP, sem dar mais detalhes.

Os três homens eram todos membros da mesma célula jihadista parisiense que a dez anos atrás enviou jovens voluntários franceses ao Iraque para combater as forças dos Estados Unidos.

Cherif Kouachi chegou a ficar 18 meses preso devido ao seu papel no grupo.

O suspeito pelo crime de Montrouge foi condenado em 2010 por seu envolvimento em uma tentativa malsucedida de libertar da prisão Smain Ali Belkacem, autor do ataque de 1995 contra o sistema de transporte de Paris, em que oito pessoas foram mortas e 120 ficaram feridas.

O irmãos Kouachi, alvos de uma extensa caçada, encontram-se cercados em uma loja de impressões gráficas no norte da cidade de Dammartin-en-Goele, onde fizeram um refém, disseram as autoridades.

