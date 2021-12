França está 'pronta para punir' Síria, diz Hollande

O presidente da França, François Hollande, acusou o governo sírio pelo ataque com um agente tóxico que na semana passada provocou a morte de centenas de pessoas nos arredores de Damasco e disse que seu país está "pronto para punir" quem usou armas químicas na Síria.

"A França está pronta para punir aqueles que tomaram a abominável decisão de atacar inocentes com gás", declarou Hollande durante uma conferência com embaixadores em Paris. Segundo o presidente francês, "um ataque com armas químicas não pode acontecer sem que haja uma reação".

