França avalia proibir contratação de modelos magras demais

Um projeto de lei causa polêmica na França ao propor que quem contratar modelos magras demais possa ser preso por até seis meses, além de pagar multa no valor de até 75 mil euros (R$ 254 mil).

A ideia do deputado socialista Olivier Verán é tentar proibir a contratação de jovens com magreza extrema, ou seja, com peso tão baixo que pode colocar a vida da pessoa em risco.

A proposta foi inspirada no caso da modelo brasileira Ana Carolina Reston, que morreu após complicações causadas por anorexia em 2006. Ela pesava 4 kg e tinha 1,78 m de altura.



De acordo com o projeto, a modelo deverá apresentar um atestado médico antes da contratação e algumas semanas depois comprovando que não tem magreza extrema. O objetivo é combater anorexia, distúrbio mental que faz com que a pessoa veja seu corpo como se fosse maior do que realmente é.

A ministra da Saúde, Marisol Touraine apoia a medida, que não foi bem recebida pelas agências de modelos. As empresas alegam que o projeto de lei atinge apenas as modelas francesas, que concorrem com outras colegas europeias.

adblock ativo