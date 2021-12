França: ataque a usina de gás deixa 1 morto e dois feridos

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em um atentado provavelmente jihadista cometido nesta sexta-feira, 26, contra uma usina de gás perto da cidade francesa de Lyon (centro-leste), informaram diversas fontes.



"Segundo os primeiros elementos da investigação, um ou vários indivíduos, a bordo de um veículo, entraram na usina. Então ocorreu uma explosão", informou uma fonte próxima ao caso.



Fora da usina atacada foi encontrada uma bandeira com inscrições em árabe, disse a fonte.



"O corpo decapitado de uma pessoa foi achado nas imediações da usina, mas ainda não se sabe se o corpo foi transportado para lá ou não", acrescentou.

Além disto, a cabeça de um homem decapitado, coberta de inscrições em árabe, foi encontrada pendurada em uma cerca, perto de uma usina.

A guarda francesa deteve o suposto autor do atentado na usina de gás de Saint-Quentin Fallavier, perto de Lyon, indicaram as fontes. O detido estava fichado pelos serviços de inteligência franceses, acrescentou a fonte.

Outra fonte disse que um dos autores do atentado entrou na usina Air Products com uma bandeira islamita e detonou vários cilindros de gás.



O jornal Dauphiné Libéré declarou que o ataque ocorreu às 10h locais (05h de Brasília).



O ministro do Interior francês, Bernard Cazeneuve, disse que se dirigirá imediatamente ao local, informou seu gabinete. Já o primeiro-ministro francês, Manuel Valls, ordenou o reforço das medidas de segurança nas zonas sensíveis perto da usina de gás que foi atacada no leste da França.



O ataque desta sexta-feira ocorre depois que em janeiro vários atentados jihadistas em Paris deixaram 17 mortos.

