Fotógrafa alemã é morta no Afeganistão; repórter fica ferida

A fotógrafa alemã Anja Niedringhaus morreu e a repórter canadense Kathy Gannon ficou ferida nesta sexta-feira, 4, no leste do Afeganistão ao serem baleadas por um homem com uniforme da polícia local, às vésperas das eleições presidenciais no país.



As duas jornalistas trabalhavam para agência de notícias americana Associated Press. A fotógrafa tinha 48 anos, e a repórter, de 60, trabalhava há décadas na região.



A polícia prendeu um suspeito. O crime ocorreu no distrito de Tanai, na província de Khost. O Afeganistão realizará neste sábado (5) eleições presidenciais.



As vítimas foram atacadas quando estavam na rua, próximo a um posto policial, disse à agência Efe o chefe da polícia local, Faizula Gairat. A repórter canadense foi levada para um hospital da região e seu estado é crítico.



O suspeito está sendo interrogado pelas forças de segurança, que investigam as circunstâncias e a motivação do atentado.



O porta-voz do Taleban, Zabiula Mujahid, negou qualquer relação de seu grupo com o ataque, segundo a emissora local Arezo.



O distrito onde ocorreu a ação fica muito próximo da fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão.



A violência contra estrangeiros aumentou nas vésperas das eleições presidenciais, que se realizará sob a ameaça do Taleban de boicotar com ações armadas a votação.



Este foi o terceiro ataque com vítimas fatais contra jornalistas nas últimas semanas no Afeganistão. O repórter afegão Sardar Ahmad, da agência francesa France Presse, morreu há duas semanas ao lado de sua mulher e dois de seus três filhos em um atentado contra um hotel da capital afegã.



Já o veterano jornalista sueco Nils Horner foi assassinado a tiros em 11 de março no centro de Cabul quando realizava entrevistas.

