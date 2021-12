Foto de policial negro ajudando racista faz sucesso na web

Uma fotografia inusitada está fazendo sucesso na internet. Nela, um policial negro ajuda um racista após uma marcha na Carolina do Norte, que reuniu grupos que apoiam a supremacia branca nos Estados Unidos e criticavam a retirada da bandeira confederada - símbolo da segregação racial nos EUA - do legislativo estadual. O flagra foi feito pelo fotógrafo Rob Godfrey no último sábado, 18.

Durante a manifestação, cinco pessoas foram presas e outras sete passaram mal, dentre elas o idoso que aparece na fotografia sendo ajudado pelo chefe de polícia Leroy Smith. "Leroy Smith ajuda o supremacista branco a conseguir abrigo e água por causa do calor", escreveu o fotógrafo em uma rede social onde publicou a imagem, e já foi compartilhada mais de 6 mil vezes.

adblock ativo