Foto de brasileiro com cartaz contra Trump repercute na internet

Uma foto do brasileiro Kaio Pinho, de 3 anos, está repercutindo na internet. O menino aparece na imagem segurando um cartaz em um protesto contra a vitória de Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos. A mensagem "Se ele construir um muro, eu vou crescer e derrubá-lo" carregada pelo garoto chamou a atenção de quem participou da manifestação no último sábado, 12, em Los Angeles.

A mãe de Kaio, Brisa Pinho, disse que fez o cartaz com o intuito de criticar o preconceito defendido por Trump. “Foi no sentido de que se ele construir uma muralha de racismo aqui o Kaio vai crescer, sua geração vai crescer, e derrubá-la”, disse ela em entrevista ao site do G1.

Ela tirou uma foto do filho e postou nas redes sociais. Mas disse que não achava que a imagem fosse viralizar. A foto recebeu elogios, mensagens ofensivas e até ameaças de estupro, que ela denunciou à polícia. “Achei que seria uma foto bonitinha para mostrar para ele quando crescesse”, completa a mãe do garoto.

Segundo a mãe, Kaio não entendia direito o que estava acontecendo, mas gostou da folia. “Ele não entende muito, mas gosta de tudo que é festa. Ficamos mais atrás, porque se ficasse violento eu iria embora, mas foi super pacífico, com famílias com crianças”.

Brisa e o filho tem dupla cidadania (brasileira e americana) e moram no EUA.

adblock ativo