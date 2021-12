Forte explosão fere dezenas de pessoas em Praga

Uma forte explosão atingiu um edifício no centro da capital da República Checa, Praga, ferindo até 40 pessoas. Autoridades disseram que algumas pessoas podem estar soterradas nos escombros.

O porta-voz da polícia, Tomas Hulan, disse que não se sabe exatamente o que causou a explosão na rua Divadelni, mas é provável que ela tenha sido originada por uma vazamento de gás. Segundo o policial, a explosão ocorreu por volta das 9h56 (horário local; 4h56 em Brasília).

Já o chefe do serviço de resgate de Praga, Zdenek Shwarz, disse que até 40 pessoas ficaram feridas. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.

<GALERIA ID=18260/>

