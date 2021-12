Forças israelenses entram em shopping de Nairóbi

Forças especiais de segurança israelenses entraram neste domingo, 22, no centro comercial de Nairóbi (capital do Quênia) atacado por um comando islamita, disse à AFP uma fonte de segurança. O grupo islâmico Al- Shabaab, com base na Somália, assumiu em nota a autoria do crime.

"Os israelenses acabam de entrar e estão socorrendo os reféns e os feridos', declarou esta fonte, que pediu o anonimato. Ela acrescentou que as forças especiais chegaram a Nairóbi pela manhã.

O centro comercial de luxo Westgate Mall é parcialmente propriedade de israelenses.

Interrogado pela AFP, o porta-voz do ministério israelense das Relações Exteriores, Paul Hirschson, não fez comentários. "Não temos o costume de comentar uma operação conjunta de segurança que pode ou não estar em andamento", disse.

O ataque ao centro comercial de Westgate deixou ao menos 59 mortos e 175 ficaram feridas, segundo o governo queniano. Um número indeterminado de pessoas seguiam detidas como reféns.

De acordo com informações do Departamento de Estado dos Estados Unidos, cidadãos norte-americanos foram feridos no ataque. O governo dos EUA considerou a ação "um ato de violência desmedido".

Granadas - Um comando islamita integrado por cerca de 10 homens encapuzados invadiu ao meio-dia de sábado, 21, o Westgate Mall disparando com armas automáticas e lançando granadas contra clientes e funcionários deste luxuoso shopping.

Apoiados por membros dos serviços de segurança à paisana de embaixadas ocidentais, policiais e militares quenianos tentam identificar os agressores em um labirinto de lojas de todo tipo, onde é fácil se esconder.

Mais de 24 horas após o início do ataque, os confrontos prosseguiam neste domingo no local.

