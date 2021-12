Foguete disparado de Gaza atinge casa em Tel-Aviv e deixa sete feridos

Um foguete lançado a partir de Gaza atingiu uma casa na região central de Israel nesta segunda-feira, 25, e provocou um incêndio que feriu ao menos sete pessoas, incluindo duas crianças, segundo a polícia local e fontes médicas. A ação disparou sirenes de ataque aéreo no país. O primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, encurtará sua visita aos Estados Unidos e prometeu responder o ataque com força.

A casa, que foi atingida às 5h20 (0h20 em Brasília), está localizada em Mishmeret, norte de Tel-Aviv. O disparo do foguete ocorre menos de duas semanas depois que as Forças Armadas de Israel lançaram ataques contra posições na Faixa de Gaza horas após dois foguetes serem disparados do território palestino contra Tel-Aviv.

As Forças Armadas israelenses acusaram o movimento islamista Hamas pelo lançamento do foguete desta segunda-feira e anunciaram o envio de reforços à região. "Após uma avaliação da situação sob a liderança do comandante do Estado-Maior, enviamos duas brigadas de reforço à zona do comando sul", afirmou o Exército no Twitter; a Força também anunciou a mobilização de um determinado número de reservistas.

"Podemos confirmar que o Hamas é responsável pelo disparo de um foguete de fabricação local", completa a nota. O Exército indica que o foguete foi lançado a partir do sul do território palestino e percorreu quase 120 km.

Binyamin Netanyahu anunciou que reduzirá o tempo de visita aos EUA. "Decidi, levando em consideração os acontecimentos de segurança, reduzir minha visita aos EUA. Em algumas horas me reunirei com o presidente Trump e logo depois retornarei a Israel para dirigir de perto nossas operações", afirmou o premiê. "Um ataque criminoso foi cometido contra o Estado de Israel e vamos responder com força", completou.

Mishmeret, cidade localizada a mais de 80 km da Faixa de Gaza, não é um alvo comum de foguetes lançados a partir do território palestino. (Com agências internacionais).

adblock ativo