Fisiculturista morre com infecção generalizada após lesão durante treino

Um fisiculturista colombiano morreu por conta de uma infecção generalizada contraída após lesionar o tríceps direito. Rodolfo Alexis Torres Roja, de 31 anos, ficou 20 dias internado em coma induzido em um hospital na Rússia, onde morava.

Ele estava treinando para um campeonato de fisiculturismo quando teve uma ruptura no músculo. Sentindo muita dor e com inchaço e sangramento no local, o atleta procurou uma unidade de saúde, mas foi liberado depois de realizar uma drenagem do sangue.

O fisiculturista voltou algumas vezes ao hospital para fazer curativo e ser medicado, até que foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Após 20 dias internado, ele acabou falecendo.

A família acha que ele contraiu alguma bactéria no hospital.

