Filhotes de panda passam bem, mas correm risco, diz zoo

Os funcionários do Zoológico Nacional dos Estados Unidos estão de olho nos gêmeos recém-nascidos da panda gigante Mei Xiang, já que os filhotes continuam frágeis passados poucos dias do parto, informou a veterinária da instituição nesta segunda-feira, 24.



"Os filhotes vão muito bem. Nestes primeiros dias a coisa ainda está por um fio, então estamos observando-os com atenção, mas no momento estamos muito esperançosos", disse a veterinária Smith à rede CNN.



Querida dos turistas, Mei Xiang pegou a equipe de surpresa no sábado ao dar à luz os gêmeos com cerca de quatro horas e meia de intervalo depois de ser inseminada artificialmente.



Brandie afirmou que os novos filhotes são tão pequenos e frágeis que ainda podem surgir problemas, que vão desde defeitos congênitos à dificuldade da mãe de cuidar dos bebês.

