Filhote de golden retriever nasce com pelo verde na Escócia

Rio é uma golden retriever de três anos de idade que deu à luz nove filhotes, sendo que um deles nasceu com o pelo verde. A dona dela, Louise Sutherland, da Escócia, admitiu que ficou muito surpresa com a aparência do cachorrinho, que recebeu o nome de Forest.

É a quarta que vez que esse 'fenômeno' ocorre. Em fevereiro, uma cadela da raça labrador também teve um filhote verde na cidade de Lancashire, na Inglaterra. Acredita-se que a coloração é causada por um pigmento biliar chamado biliverdin, encontrado na placenta das fêmeas. Se misturado com o líquido amniótico - que protege os bebês -, pode manchar a pele do recém-nascido.

"O primeiro filhote estava preso, então eu e minha filha Claire tentamos tirá-lo com segurança", disse Louise ao The Sun. "Quando os filhotes começaram a chegar, notamos que um deles tinha o pelo verde. Não podíamos acreditar", completou Louise soube depois que o fato era incomum e tinha a ver com a placenta. Ela disse que a coloração já saiu um pouco e, segundo lhe disseram, deve sair totalmente em breve.

