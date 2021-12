Filhote de cachorro atira em dono que tentava matá-lo

Um filhote de pastor alemão atirou em seu dono acidentalmente na Flórida, nos Estados Unidos. De acordo com a NBC News, Jerry Allen Bradford, 37 anos, decidiu matar os cachorros depois que não conseguiu um lar para a ninhada de sete bichinhos.

Bradford matou três animais, que tinham três meses, quando segurava um deles no braço e outro na mão esquerda. Durante a ação, um dos filhotes colocou a pata no gatilho do revólver calibre 38, que disparou.

A bala atingiu o pulso de Bradford, que foi socorrido e vai responder por crueldade contra animais.

Os quatro cães que sobreviveram foram levados pelo órgão de controle animal do condado de Escambia. Eles serão colocados para adoção.

