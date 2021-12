Filho escolhe boneca de presente e reação de pai faz sucesso

A reação de um pai quando o filho escolhe uma boneca de presente de aniversário faz sucesso nas redes sociais. O homem gravou um vídeo da situação, em que fala que o menino foi a loja para trocar um brinquedo e decidiu levar uma sereia para casa.

O pai brinca com a situação, diz que não se incomoda e respeita as escolhas do filho. Ele, que também tem outro menino, promete as crianças que sempre vai respeitá-las em suas decisões no futuro.

O vídeo de pouco mais de um minuto foi postado em diversas redes sociais. Em uma postagem no Facebook teve quase 2 milhões de visualizações em sete horas de publicação, além de mais de 55 mil compartilhamentos e 67 mil curtidas.

Os internautas elogiam a atitude do pai e dizem que o ato é "maravilhoso". Muitos usuários também desejam que outros pais tenham a mesma atitude.

