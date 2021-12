Filho do príncipe William e Kate Middleton tem nome revelado

Acabou o suspense! O nome do terceiro herdeiro do príncipe William e de Kate Middleton é Louis Arthur Charles, que nasceu na última segunda, 23, em Londres.

O anúncio foi feito pelo Palácio de Kensington, na conta oficial do Twitter :"o bebê será conhecido pelo nome de Sua Alteza Real, o príncipe Louis de Cambridge".

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.

The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. pic.twitter.com/4DUwsLv5JQ