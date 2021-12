Filho de Nick Cave tinha usado LSD antes de cair de penhasco

Encontrado morto após cair de um penhasco na Inglaterra em julho, Arthur Cave, filho de Nick Cave, havia usado LSD antes da queda. As informações foram confirmadas pela investigação oficial divulgada nesta terça-feira, 10.

O cantor de 58 anos e sua mulher, Susie Bick, participavam do inquérito nesta terça em Brighton, mas deixaram o local quando teve início um debate sobre os ferimentos do filho. O adolescente de 15 anos foi visto por motoristas que dirigiam em velocidade reduzida. Eles tentaram socorrê-lo quando o avistaram cambaleando em zigue-zague na beira do penhasco.

Com a queda, Arthur fraturou o crânio, quebrou as pernas e teve hemorragia no cérebro. O garoto chegou a ser levado ao hospital Royal Sussex County, em Brighton, mas não resistiu aos graves ferimentos.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, Arthur dividiu o LSD que tinha com um amigo. Ainda de acordo com a publicação, o legista informou que a droga fez ele ter alucinações e ficar violento.

adblock ativo