Filho de Gaddafi comparece a tribunal na Líbia

Saif al-Islam, filho do ex-líder líbio Muammar Gaddafi, compareceu nesta quinta-feira, 2, a um tribunal na localidade de Zintan, onde está detido por uma milícia desde novembro de 2011, segundo um autoridade local.

Durante a rápida audiência, Saif al-Islam sorriu e disse a jornalistas que estava em boa saúde.

Outrora visto como herdeiro de Gaddafi, que foi morto por uma revolução que o depôs em 2011, Saif al-Islam já teve um mandado de prisão expedido contra si pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) por acusações de crimes de guerra.

O atual processo, no entanto, diz respeito à suspeita de que ele tenha prejudicado a segurança nacional ao prestar informações a uma advogada do TPI no ano passado.

Entre 13 pessoas intimadas, ele foi o único a comparecer. O processo foi suspenso até 19 de setembro, porque a argumentação da defesa estava incompleta.

A australiana Melinda Taylor, advogada do TPI, também chegou a ser detida durante três semanas após se reunir com Saif al-Islam. Ela disse que esse fato mostra que o filho de Gaddafi não terá um julgamento justo na Líbia, e que por isso deveria ser extraditado para Haia, onde fica a sede do TPI.

A Líbia deseja julgar Saif al-Islam lá mesmo, mas ainda não o indiciou por crimes de guerra -- o que um promotor disse que deve acontecer em breve.

