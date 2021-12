Filha negociou direitos sobre funeral de Mandela, diz site

O portal sul-africano News24 publicou reportagem sobre suposta negociação entre Makaziwe Mandela, filha de Mandiba, e sua sobrinha Ndileka no final de junho com funcionários da SABC e da Presidência sobre os direitos de transmissão para eventual funeral do ex-presidente Nelson Mandela.

Citando o Sunday Independent, o site afirma que a reunião foi convocada para discutir a cobertura do funeral de Mandela, do qual a SABC é a emissora oficial. No entanto, os Mandela teriam exigido que a CNN tivesse acesso "preferencial" sobre a transmissão.

Um dos funcionários que participaram da reunião classificou a conversa como "imprópria" vinda de membros da família sobre um "acordo comercial sobre funeral de um parente".

"Fomos lesados e de forma compreensível", disse o funcionário. "Mas parece haver pouco que possamos fazer porque a família parece ter seus próprios planos."

Outro funcionário disse que "este não era um pedido. Era uma exigência. O acordo CNN parece ser sido feito".

adblock ativo