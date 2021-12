Filha de Mandela reúne a família para discutir saúde do pai

Makaziwe, filha mais velha do ex-presidente da África do Sul e Prêmio Nobel da Paz de 1993 Nelson Mandela, convocou uma reunião de emergência com a família para discutir o estado de saúde do pai. Hospitalizado há 18 dias em decorrência de uma infecção pulmonar, Mandela está em estado crítico. Aos 94 anos, ele apresenta saúde frágil e abalada.

A reunião ocorrerá na Vila de Qunu, local onde Mandela passou a infância. Makaziwe chegou a Qunu acompanhada pela irmã Zenani Mandela e do filho Ndaba, além do ministro de Serviço Público e da Administração, Lindiwe Sisulu, e do líder do Movimento Democrático Unido (UDM), Bantu Holomisa.

Makaziwe convocou a reunião depois que o presidente da África do Sul, Jacob Zuma, visitou Mandela no domingo, 23, e disse que o estado de saúde dele havia "deteriorado". No último dia 8, o ex-presidente foi levado às pressas para o hospital com uma infecção pulmonar recorrente. Desde então, ele está em um hospital em Pretória.

É a quarta internação e uma das mais longas de Mandela desde dezembro do ano passado. O ex-presidente ficou conhecido como Madiba (reconciliador) devido ao clã a que pertencia e recebeu o título de O Pai da Pátria.

A Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu o Dia Internacional Nelson Mandela em defesa da luta pela liberdade, justiça e democracia.

