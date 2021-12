Fidel Castro inaugura escola

O líder Fidel Castro inaugurou uma escola em Havana, depois de quase sete anos sem encabeçar este tipo de evento em Cuba.

O centro de ensino foi construído por sua iniciativa pessoal para beneficiar 140 crianças, segundo a imprensa local.

No evento, Fidel comentou "importantes temas da atualidade internacional, entre eles a mudança climática, as armas de destruição em massa, a crise econômica e o elevado preço do combustível", segundo o site Cubadebate.cu.

O site mostra fotos de Fidel vestido com traje esportivo e conversando animadamente com as crianças presentes no evento.

Esta é a primeira obra social que Fidel, 86 anos, inaugura desde de 26 de julho de 2006, quando participou na inauguração de geradores elétricos em Holguín, leste de Havana.

A partir de então, Fidel se afastou do poder por uma grave crise de saúde, deixando o posto para seu irmão Raúl Castro.

