Felipe VI será proclamado rei da Espanha em 18 de junho

O atual príncipe das Astúrias será proclamado rei da Espanha como Felipe VI o próximo 18 de junho perante as Cortes gerais reunidas no Congresso dos Deputados, em Madri, segundo confirmaram fontes da Mesa da câmara baixa.

O até agora príncipe das Astúrias assumirá nesse dia a coroa espanhola em substituição de seu pai, Juan Carlos I, que na segunda-feira anunciou a abdicação ao trono.

A Mesa, órgão de direção do Congresso, admitiu nesta tarde o projeto de lei orgânica que efetivará a abdicação de Juan Carlos de Bourbon e que será aprovado, primeiro pelo Congresso na semana que vem, e depois pelo Senado, com toda probabilidade na véspera da proclamação, no dia 17.

Com esse ato de hoje no Congresso se inicia o trâmite parlamentar que culminará com a proclamação de Felipe VI como novo rei da Espanha.

Horas antes dessa reunião na câmara o governo espanhol tinha enviado ao parlamento a lei orgânica que, após ser aprovada, efetivará a abdicação do rei Juan Carlos em seu filho.

A norma consta de um artigo único com dois parágrafos, no qual se indica que Juan Carlos I abdica a Coroa da Espanha e que sua entrada em vigor determinará, em consequência, "que se produza a sucessão de forma automática, seguindo a ordem prevista na Constituição".

A proclamação de Felipe VI será em uma sessão solene das Cortes gerais reunidas em sessão conjunta.

adblock ativo