FBI diz que não há evidência de terrorismo em tiroteio em shopping

O culpado do tiroteio que matou cinco pessoas num shopping no Estado de Washington, nos Estados Unidos, segue sendo procurado pela polícia. Autoridades pedem ajuda para identificar o suspeito ao mesmo tempo em que o FBI considerou que não há evidências de terrorismo.

O FBI está auxiliando as autoridades locais, mas o agente especial responsável, Michael Knutson, disse que não há evidências que apontem para terrorismo.

A polícia informou que está buscando por um homem vestido de preto e que foi visto pela última vez caminhando em direção a uma rodovia interestadual. Segundo depoimentos de testemunhas, o homem tem aparência hispânica.

"Ainda não temos a identidade do indivíduo", disse o tenente da polícia de Mount Vernon, Chris Cammock. "Certamente podemos nos beneficiar da ajuda da comunidade", declarou.

Quatro mulheres e um homem morreram no tiroteio ocorrido na noite de sexta-feira em loja no shopping Cascade, que fica cerca de 97 quilômetros ao norte da cidade de Seattle.

Segundo a polícia, entre as vítimas mulheres havia adolescentes e idosas. Não há informações da idade do homem que morreu no ataque e os nomes das vítimas também não foram informados. Fonte: Associated Press.

